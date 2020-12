Odpływ liniowy producent Waterway

Planujesz remont swojej łazienki i szukasz ciekawych rozwiązań, które mógłbyś w niej zastosować? Zastąpienie kabiny prysznicowej z brodzikiem poprzez odpływ podłogowy to coraz popularniejsze rozwiązanie, które rewelacyjnie wygląda w niemalże w każdej łazience. Podstawową zaletą zastosowania odpływu liniowego producenta Waterway jest to, że łazienka bez brodzika jest łatwiejsza w czyszczeniu. Pozwala również na dużo łatwiejsze zagospodarowanie przestrzeni, co szczególnie widoczne jest w mniejszych łazienkach, a nawet manewrowanie nią.

Odpływ liniowy producent Waterway vs czystość łazienki

Niezaprzeczalnie dzięki płaskiej powierzchni dużo łatwiej czyścić kabinę prysznicową, a jeżeli zdecydujesz się na odpływ liniowy producent Waterway, wówczas osad z mydła nie osadza się tak łatwo jak w przypadku brodzików. Dodatkowo ta opcja jest dużo bardziej bezpieczna, dlatego coraz częściej na prysznic bez brodzika decydują się rodziny z dziećmi, osoby starsze i te, które mają problem z chodzeniem. Możliwości aranżacyjne takich kabin są niemal niewyczerpalne, ograniczeniem staje się dla nas jedynie wyobraźnia. Koniecznie odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź odpływy, które mamy w ofercie. Wybór jest szeroki, z pewnością znajdziesz więc coś idealnego do swojej łazienki!