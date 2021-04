Odpływ z maskownicą Sun

Urządzając łazienkę lub planując jej remont, staramy się połączyć stylowy wygląd wnętrza z jego funkcjonalnością i bezpieczeństwem podczas użytkowania. Każdego dnia spędzamy w niej sporo czasu, dlatego ważne jest, aby zgromadzone tam sprzęty dawały nam maksimum przyjemności i komfortu podczas prostych czynności, które w niej wykonujemy. Świetnym rozwiązaniem będzie więc zastosowanie modnego w ostatnim czasie, minimalistycznego prysznica bez brodzika i wykończenia go poprzez odpływ z maskownicą Sun.

Gdzie sprawdzi się odpływ z maskownicą Sun?

Zastąpienie klasycznej kabiny prysznicowej z brodzikiem odpływem liniowym to coraz popularniejsze rozwiązanie, które z powodzeniem sprawdzi się niemalże w każdej łazience. Jest to praktyczne rozwiązanie, które sprawi, że łazienka będzie również miejscem przyjaznym dla maluchów i osób starszych. Czym takie rozwiązanie różni się od zwykłego prysznica z brodzikiem? Najprościej mówiąc, odpływ z maskownicą Sun to sposób na grawitacyjne odprowadzenie wody z pomieszczenia – woda spływa do zamontowanej w podłodze kratki połączonej z syfonem, a następnie dostaje się do kanalizacji. Jedynymi widocznym elementem jest więc nie cały brodzik, a sam ruszt w podłodze, który w tym przypadku pełni również funkcję dekoracyjną. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór różnych wzorów maskownic, jeżeli więc odpływ z maskownicą Sun nie będzie pasował do wykończenia Twojej łazienki - koniecznie sprawdź inne nasze produkty!