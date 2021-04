Odpływ kwadratowy z maskownicą built-in

Większość odpływów prysznicowych do brodzika to rozwiązania przeznaczone do zabudowy w podłodze. Jeśli jednak zależy nam na tym, aby mieć pod stopami idealnie gładką posadzkę, można pokusić się o zakup odpływu kwadratowego z maskownicą built-in.

Jak zamontować odpływ kwadratowy z maskownicą built-in?

Ważne jest to, aby na zabudowanie w warstwach podłogi pod prysznicem odpływu kwadratowego z maskownicą built-in zdecydować się jeszcze przed zrobieniem wylewki w łazience. Jeśli remontujemy łazienkę, trzeba będzie niestety rozkuć podłogę i wylewkę. Pod płaszczyzną prysznica muszą się zmieścić elementy, których łączna grubość wynosi zwykle około12-15 cm. Do izolowania podłogi i ścian - jeżeli prysznic bezpośrednio do niej przylega - stosuje się folię w płynie, a także maty i taśmy uszczelniające, za pomocą których zabezpieczone zostają narożniki. Podejście kanalizacyjne najczęściej prowadzi się w podłodze na gruncie przed ułożeniem płyty podłogi. Niezbędne elementy mieszczą się w warstwach ocieplenia i betonu. Rurę kanalizacyjną prowadzi się z dwuprocentowym spadkiem do odpływu brodzika do pionu bądź przewodu odpływowego. Na koniec układa się warstwę ocieplenia ze styropianu i folię PCV, a na niej wylewkę. Podłogę pod kabiną prysznicową wykańcza się materiałem odpornym na wodę. Więcej informacji i danych technicznych naszego modelu znajdziesz na naszej stronie internetowej pod hasłem odpływ kwadratowy z maskownicą built-in. Zapraszamy!